La San Marco esce sconfitta da Perignano

Niente da fare per la San Marco che esce battuta per tre a uno dal terreno della capolista Perignano. I rossoblu di mister Turi si sono trovati davanti l’attaccante di casa Lorenzo Sciapi in un evidente stato di grazia se si considera la tripletta con cui ha regalato ai suoi la vittoria e tre punti preziosissimi in chiave playoff. Da parte avenzina tanto rammarico in primis per essere andati sotto dopo alcuni minuti grazie ad un calcio di rigore di manica assai larga concesso dal direttore di gara con il solito Sciapi che in maniera evidente allargava la gamba alla ricerca del contatto in area prima di cadere a terra e successivamente, in chiusura di primo tempo , con un missile sempre di Sciapi di quelli che si insaccano all’incrocio in uno su dieci tentativi. San Marco che , priva di Lagomarsini in porta, anche nella prima frazione di gara ha comunque fatto la sua partita e cercato di giocare a viso aperto contro un avversario di grande spessore che non a caso in classifica guarda attualmente tutti dall’alto verso il basso.

PERIGNANO-SAN MARCO AVENZA 3-1

PERIGNANO: Rizzato, Pennini, Piletti, Gamba, Canali, Aliotta, Pinna, Fiaschi, Remedi A, Remedi L, Sciapi. A disp. Martinelli, Tammaro, Nardi, Di Giulio, Marcon, Nannipieri, Filippi, Anfolfi, Campesi. All. Ticciati.

SAN MARCO AVENZA: Scolari, Gamberucci, Niang, Brizzi, Zuccarelli, Mosti, Gabrielli,. Diawara, Taraj, Ballani, Doretti. A disp. Lombardo, Valori, Mussi, Pinelli, Ussi, De Angeli, Pedrazzi, Antonelli, Iardella. All. Turi

ARBITRO: D’Angelo di Trapani (Ass. Bertelli e Scorteccia di Firenze)

RETI: 3′ (rig) , 41′ e 56′ Sciapi, 73′ Gamberucci