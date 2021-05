La Carrarese Primavera espugna Pistoia

Con una rete di Benassi alla mezz’ora della prima frazione di gara la Carrarese Primavera torna alla vittoria espugnando per uno a zero il terreno dei pari età della Pistoiese. Azzurrini che partono subito molto forte e vanno vicinisimi al vantaggio dopo tre minuti con un gran tiro di Bertipagani che colpisce la traversa. La Pistoiese replica due minuti piu’tardi con un tiro ad opera di Nardi ma Gallina si fa trovare pronto alla respinta. Ancora il portierino azzurro che si rende protagonista al 28′ quando si oppone alla grande ad un tiro da posizione ravvicinata di Simeone. Al 33′ il gol partita della Carrarese ad opera di Benassi bravissimo a finalizzare in rete una bella azione da parte di Bertipagani superando Toselli sulla sua destra. Ad un minuto dall’intervallo la Carrarese potrebbe raddoppiare con Bertipagani che entra in area e supera il portiere arancione con un bel pallonetto ma la palla termina di pochissimo a lato. Ancora Bertipagani protagonista in avvio di ripresa con una bella discesa sulla sinistra ed un assist invitante per Tonelli che tira ma spedisce di poco sopra la traversa. Alla mezzora del secondo tempo altra occasione ospite con Orlandi che prova il tiro dopo una respinta e costringe il portiere avversario a salvarsi in calcio d’angolo. La Carrarese porta quindi a casa tre punti importanti per risalire le posizioni di classifica pensando subito al prossimo martedì primo giugno, quando gli azzurrini saranno di scena sul terreno del Grosseto per recuperare il match rinviato alcune settimane fa. Azzurrini attesi poi da altre tre gare nell’arco di una settimana. Dopo il match di Avenza coi maremmani, sabato 5 giugno la Carrarese sarà impegnata ancora tra le mura amiche, alla Covetta, contro l’Arezzo. Martedì 8 giugno sempre al Paolo Deste la gara casalinga con la Viterbese e infine sabato 12 giugno la trasferta sul terreno dell’Olbia.

PISTOIESE-CARRARESE 0-1

PISTOIESE: Toselli, Curumi, Tesi, Tramacere, Chiumello, Nardi, Capelllini, Simeone, Boganini, Fattorini. A disp. Pinochi. Vezzosi, Taverni, Lulli, Checcucci, Russo, Mitilli. All. Pascoli.

CARRARESE: Gallina, Bertonelli, Benassi, Dell’amico L, Guelfi, Orlandi, Dell’Amico T, Bigini, Tonelli, Smecca, Bertipagani. A disp. Caponi, Berti, Dell’amico G, Bonuccelli, Castronovo, Lucaccini, Bertozzi, Di Nicola. All. Ficagna (in panchina Cucurnia)

ARBITRO: Leoni di Pisa

RETE: 33′ pt Benassi.