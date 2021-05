«Il 40% dei carraresi ha ricevuto la prima dose. Calano i contagi. Continuate a vaccinarvi»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo il consueto aggiornamento del sindaco di Carrara Francesco De Pasquale alla sua comunità.

Cari concittadini,

eccoci per il consueto appuntamento sull’andamento della pandemia nella nostra città. Oggi abbiamo 117 persone in isolamento domiciliare, solo 2 ricoverate in ospedale e 9 ospiti di strutture sanitarie per anziani. Il totale dei positivi è dunque di 128 persone, vale a dire 25 in meno rispetto alla scorsa settimana. Il trend dei contagi continua dunque a essere in discesa, soprattutto grazie alla campagna di vaccinazione. Ormai quasi il 40% dei carraresi ha ricevuto almeno una dose e le somministrazioni proseguono a ritmo serrato. Al centro di Carrarafiere ne vengono somministrate circa 1300 al giorno. Vi ricordo che oggi, nell’ambito degli open day con accesso libero, le persone con più di 60anni potranno presentarsi senza prenotazione e vaccinarsi. A loro disposizione ci sono 275 dosi di moderna, che verranno somministrate dalle 21 alla mezzanotte. Si tratta di una ottima occasione per ricevere subito il vaccino: è importante che tutti coloro che si recheranno sul posto per coglierla si comportino con cautela aspettando il proprio turno con ordine, e soprattutto distanziati. Sabato 5 giugno si terrà un nuovo open day, rivolto agli over 40 con la messa a disposizione di 561 dosi di Astrazeneca.

Dal primo giugno inoltre apriranno le prenotazioni per i nati dal 1982 al 1991: queste persone potranno prenotarsi fino alla mezzanotte di sabato 5 giugno, secondo il calendario già pubblicato sulla pagina di Regione Toscana, azienda Usl Toscana Nord Ovest e che condivideremo anche su questa pagina . Invito tutti ad attivarsi per la vaccinazione e in particolare mi rivolgo alle persone con più di 60 anni che non lo avessero ancora fatto. E’ l’arma migliore che abbiamo per sconfiggere definitivamente questo virus che ha stravolto in modo pesante le nostre vite.

Se vogliamo tornare alla normalità dobbiamo vaccinarci. Nel frattempo, continuiamo a seguire le norme anti contagio. Indossiamo sempre la mascherina, laviamo spesso le mani e manteniamo le distanze.

Il traguardo è vicino ma la battaglia contro il coronavirus non è ancora terminata.