Gaia dura sull’attacco di Federalberghi: «Il tema del Bonus Covid è un cavallo di battaglia pericoloso»

MASSA – Replica Gaia alle accuse pervenute da alcuni comitati e a Federalberghi in merito ai Bonus Covid 19 stanziati dall’Ente idrico.

Gaia S.p.a. spiega che i contributi: «non gravano sulla tariffa degli utenti, ma fanno parte di somme già in possesso del Gestore e derivanti dai propri bilanci, che il consiglio di amministrazione della Società ha voluto destinare agli utenti in difficoltà a seguito della pandemia. Il tema della provenienza di questi bonus, che ciclicamente torna negli scritti di taluni comitati o associazioni, sta diventando un cavallo di battaglia pericoloso, perché si tratta di una vera e propria “fake news”».

«Nell’impeto accusatorio chi scrive non distingue e fa confusione, mette nello stesso calderone i Bonus di iniziativa di Gaia (in questo caso i Bonus per il Covid destinati a imprese e famiglie, altre volte è stato citato il Fondo Utenze Disagiate) che non ricadono assolutamente in tariffa, con i bonus idrici per le famiglie a basso reddito (ex agevolazione isee), che hanno altra natura e sono regolati dalle Autorità idriche regionali e nazionali. Ribadiamo che le agevolazioni nate su decisione di Gaia sono iniziative di solidarietà a impatto zero sulla tariffa, perché sostenute da somme già messe da parte dalla Società. Queste agevolazioni si aggiungono ai Bonus idrici nazionali e regionali, potenziandone o integrandone l’efficacia: per questo il tema appare pretestuoso, un modo come un altro per puntare il dito contro un progetto del Gestore, sebbene di natura sociale a sostegno dei più fragili.» fa sapere Gaia.

La società affronta tutte le criticità di un settore da decenni lasciato indietro, posando fognature laddove mancanti e ristrutturando impianti, stanziando investimenti milionari dalla durata pluriennale, a beneficio della balneabilità delle acque e dell’ambiente. Solo per citare alcuni degli investimenti più importanti realizzati recentemente o in partenza sugli impianti in gestione, Gaia spiega: «Partiamo dal litorale apuano, dove a Massa l’investimento più cospicuo di oltre 3 milioni di euro è stato allocato per la ristrutturazione dell’impianto Lavello 1; ci spostiamo poi su Carrara con un milione e mezzo per efficientare il depuratore di Fossa Maestra. In Versilia due sono i milioni investiti nel depuratore di Querceta per potenziare l’impianto con la costruzione di una terza vasca; a Viareggio ci sono oltre 9 milioni di euro in programma per raddoppiare il depuratore della città; un milione di euro è programmato per il depuratore di Pietrasanta; a Camaiore sono programmati 6 milioni di euro per migliorare il sistema di depurazione nei 3 impianti presenti nel comune. Per quanto riguarda la posa di nuove infrastrutture laddove mancanti uno per tutti ma non l’unico, citiamo il maxintervento nella zona Ronchi di Massa, un investimento complessivo di quasi 4 milioni di euro impiegati nella posa di oltre 16 km totali di nuova fognatura.»