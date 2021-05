Caso ex scuola di Renella, l’amministrazione: «Polemica inutile, il plesso verrà recuperato»

MONTIGNOSO – «La polemica è inutile, annosa e ciclica, basterebbe conoscere le modalità di spesa attuali e quelle dell’epoca per comprendere la questione», sono le prime parole del vicesindaco Raffaello Gianfranceschi dopo l’attacco di Montignoso Democratica sulla ex scuola di Renella.

In ballo, secondo l’opposizione, l’assenza di progetti definitivi da cui sarebbe derivata la mancata concessione di un mutuo, «la realtà è un po’ diversa – continua Gianfranceschi – e chi ha fatto l’amministratore e continua a sedere tra le file del consiglio dovrebbe saperlo. Un conto è prendere dei mutui per i quali servono i progetti, un conto era la possibilità di spesa. Allora infatti vigeva il “Patto di stabilità”, un calcolo specifico del bilancio che limitava la possibilità di poter spendere e investire. Oggi il principio é mutato, vige la “capacità” di indebitamento, che é un parametro da rispettare e la possibilità di sostenere i costi finanziari. Queste sono le motivazioni che hanno causato la revoca del mutuo senza che sia stato possibile continuare il progetto di risanamento sismico della struttura, dichiarata inagibile proprio per criticità statiche».

Ma la ex scuola di Renella non è certo un capitolo chiuso, «il plesso verrà recuperato, l’idea condivisa da tutta la Giunta – conclude Gianfranceschi – è quella di creare una Casa delle Associazioni o comunque uno spazio di partecipazione e studio da consegnare alla città, ovviamente a seguito di una gara per la progettazione della nuova struttura e l’individuazione di nuove forme di finanziamento. Un impegno che ci siamo prefissi e per cui stiamo già lavorando».

«Abbiamo già preventivato delle risorse in bilancio per la progettazione – afferma l’Assessore Andrea Gabrielli – e a breve daremo immediato seguito al bando, teniamo molto alla rivalorizzazione di quella struttura e alla destinazione pubblica del bene».

«Sul recupero della scuola, come amministrazione, abbiamo le idee chiare – sottolinea l’assessora Eleonora Petracci – e le abbiamo delineate negli strumenti urbanistici. La difficoltà sarà trovare una forma di finanziamento che possa essere destinata al recupero della struttura, in questi anni abbiamo cercato diversi bandi per poter intervenire sulla scuola ma nessuno esauriva la necessità di riqualificazione e rifacimento del plesso. Continueremo in questo senso, la nostra ricerca ovviamente non si è mai fermata e non si ferma».