Persiani: avanti col recupero delle fontane storiche. E il Consiglio dice sì

MASSA – L’amministrazione comunale massese ha portato in Consiglio comunale un punto riguardante la pulizia e il recupero delle fontane del centro storico, che proseguirà, ha annunciato nell’ultima seduta il sindaco Francesco Persiani. «La giunta Persiani – commenta il gruppo della Lega – è riuscita a fare quello che le amministrazioni precedenti non facevano da tempo: ripulire e rimettere in funzione quattro fontane monumentali del nostro comune tramite la collaborazione gratuita di soggetti privati. I monumenti che hanno già goduto di tale opera di risanamento sono quelli in piazza Liberazione, in piazza Bad Kissingen, in piazza del Mercato e in piazza dei Ronchi. Tutti i cittadini massesi ricordano infatti lo stato in cui sono state ereditate quelle quattro fontane nel 2018: anni di incuria le avevano ridotte a ricettacolo di sporco ed immondizia, un degrado indegno applicato a monumenti importantissimi per la storia della città. Fa specie che sia proprio il Pd, che amministrava il Comune negli anni precedenti, a chiedere quanto lui non abbia mai fatto e quanto si sta già dimostrando di fare. La Lega col proprio voto, vuole ribadire quindi l’apprezzamento rispetto all’azione della giunta Persiani, che ha dimostrato di avere a cuore la riqualifica delle nostre fontane cittadine: tale azione proseguirà con la programmazione della pulizia dei restanti monumenti, che sono in attesa di analogo risanamento».

Grande soddisfazione anche per Fratelli d’Italia: «Un impegno che dimostra come il tema dell’acqua e della tutela dei luoghi e beni del nostro patrimonio cittadino stia a cuore al sindaco e all’amministrazione; un impegno che la giunta e la maggioranza di centrodestra ha deciso di portare avanti anche attraverso un percorso con gli studenti degli istituti cittadini. Infine, come Fratelli d’Italia cogliamo con soddisfazione quanto affermato dall’assessore Guidi, sulla possibilità di riaprire la fontana di Canevara, da sempre meta per l’approvvigionamento dell’acqua da parte dei nostri concittadini, non appena la Provincia avrà ultimato i lavori stradali che stanno interessando la zona. Inoltre riprendiamo un progetto del consigliere e capogruppo Alessandro Amorese per il recupero dei lavatoi storici: luoghi, insieme alle fontane del centro e dei quartieri, simbolici di antica aggregazione sociale».

Infine, il punto di vista di Forza Italia: «L’emendamento presentato ed approvato ha evidenziato che l’attuale amministrazione ha già comunque intrapreso, dal momento in cui si è insediata, l’attività di restauro di alcune fontane, tra le quali quella storica di “piazza dei Culi” o “piazza dei Putti ” grazie all’interessamento dell’azienda locale Matec, che ha svolto il lavoro gratuitamente su iniziativa dell’ex consigliere comunale Sergio Bordigoni (Fi). Ora, l’auspicio è che il settore di competenza avvii immediatamente un percorso di progettualità ed organizzazione per realizzare l’opera di ristrutturazione e manutenzione delle dieci fontane monumentali».