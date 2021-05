Francesco Bennati confermato alla guida dei pubblici esercizi Fiepet Massa-Carrara

MASSA-CARRARA – Francesco Bennati è stato confermato alla guida del sindacato provinciale dei pubblici esercizi Fiepet di Confesercenti. L’elezione in occasione dell’assemblea che si è svolta in modalità on line a causa delle restrizioni covid. Bennati che è anche stato candidato a ricoprire la carica di presidente Fiepet Toscana Nord. “Ringrazio i colleghi per avermi riconfermato la loro fiducia – ha detto appena eletto il titolare del Bar La Madonnina Massa – in un periodo davvero drammatico per la nostra categoria. Veniamo da un anno e mezzo quasi di restrizioni che hanno interessato più di altri bar e ristoranti, come se la causa dei contagi fosse solo da imputare alle nostre attività. Anche la fase della ripartenza purtroppo ha creato ulteriori problemi alla categoria, creando evidenti disparità tra coloro che hanno potuto riaprire perché dotati di spazi interni e quelli sprovvisti per il quale il lockdown non è ancora terminato. Ci auguriamo – conclude Bennati – che già dalla prossima settimana il governo dia segnali chiari su una ripartenza generalizzata per bar e ristoranti in modo da mettersi alle spalle il peggio anche grazie ad una campagna vaccinale che sembra aver ingranato”. L’assemblea elettiva ha provveduto anche alla nomina della presidenza così composta: Alessandro Andretta Bar Lombardi Marina di Carrara, Massimo Arrighi Trattoria del Pesce La Partaccia Massa, Alessandro Palagi Bar Samba Marina di Carrara, Maurizio Palmerini Ristorante Pizzeria Il Cavallino Rosso Ricortola Massa, Silvio David Pedri Ristorante Pizzeria La Carretta Marina di Massa, Alessia Rossi Pasticceria Le Delizie di Alessia Marina di Carrara, Lamberto Vita Vintage Caffè Cinquale Montignoso, Fulvio Vitale Ristorante Teresa Marina di Massa, coordinatore Adriano Rapaioli.