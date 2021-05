Podenzana ha un nuovo defibrillatore salvavita: «Grazie alla famiglia Rocchi»

PODENZANA – Oggi la comunità di Podenzana (Massa-Carrara) ha inaugurato un nuovo Dae installato presso la farmacia e lo studio medico della frazione dei Bagni. Un gesto di grande generosità e altruismo da parte della famiglia di Silvano Rocchi e della figlia Silvia, grazie al quale gli abitanti potranno sentirsi più sicuri in caso di emergenza.

“Il valore delle persone – ha commentato il sindaco Marco Pinelli – non si misura soltanto dagli importanti successi professionali, dalla disponibilità resa all’associazionismo sportivo del territorio, all’amore per la propria famiglia. Il valore si misura anche dalla forza e dalla dignità con la quale si affrontano i momenti difficili ai quali

purtroppo la vita ci mette di fronte, e da gesti spontanei e silenziosi a beneficio e in aiuto del prossimo. Sono queste le parole che mi escono dal cuore per esprimere, a nome della Comunità di Podenzana, un sentito ringraziamento a Silvano e a Silvia Rocchi per il gesto compiuto.”

Il nuovo dispositivo salvavita contribuirà ad elevare il sistema di Protezione civile del territorio comunale di Podenzana, che conta già un defibrillatore in località Chiesa donato tre anni fa dall’Associazione Radio Cb e dalla Squadra di Caccia. Soddisfazione e riconoscenza è stata espressa anche da Alessandro Ruggeri, Presidente Associazione Radio Cb, testimone dell’importanza della presenza di strumenti e presidi di protezione civile a disposizione della comunità.