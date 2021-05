Parco fluviale del Frigido, i consiglieri Pd chiedono un’area più decorosa e sicura

MASSA – I consiglieri del Pd del Comune di Massa (Massa-Carrara) Stefano Alberti, Gabriele Carioli, Giovanni Giusti e Alessandro Volpi hanno presentato un’interpellanza riguardante gli interventi di valorizzazione e di decoro del parco fluviale del Frigido.

«Premesso che il parco fluviale del Frigido inaugurato nel luglio del 2007 è ormai entrato nelle abitudini di molti cittadini massesi e turisti quale luogo pubblico attrezzato per passeggiate all’aria aperta – spiegano i consiglieri – e che in queste giornate primaverili sono centinaia le persone e intere famiglie che frequentano i due tracciati per fare footing, passeggiare a piedi o in bicicletta, e che questa riscoperta del valore ambientale e naturalistico delle aree golenali del nostro fiume non è stata accompagnata da una puntuale e costante manutenzione, dal rinnovo degli arredi urbani e da una pulizia programmata e, rilevato che nei piani delle amministrazioni comunali e nelle varie strumentazioni di pianificazione il percorso fluviale era destinato a crescere con un allungamento della passeggiata verso il centro città, ma sembra che il tema sia stato rimosso dalle varie agende post pandemia, ci chiediamo quali interventi intenda mettere in campo per rendere ancora più fruibile, decoroso e sicuro il parco fluviale se per gli alberi abbattuti sono previste nuove messe a dimora come del resto prevede il Regolamento del patrimonio verde pubblico e privato».

«Infine, tenendo in considerazione che le aree del parco fluviale hanno vasti spazi disponibili per promuovere l’attività sportiva all’aperto e diffondere uno stile di vita sano a partire dalle giovanissime generazioni, – concludono i consiglieri del Pd – potrebbero essere realizzate, in conformità con le normative di salvaguardia idraulica, strutture leggere e non impattanti tipo i campetti playground per il basket usati per la pallacanestro 3×3».