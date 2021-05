Perde il controllo della macchina e si schianta contro un albero, grave

AULLA – Un uomo di circa 75 anni ha perso il controllo della sua auto a causa del manto stradale reso scivoloso dalla pioggia, andandosi così a schiantare contro un albero in località Saldina di Serricciolo (Aulla, Massa-Carrara).

A causa delle condizioni meteo avverse, l’elicottero di soccorso Pegaso non è potuto alzarsi in volo, perciò l’uomo è stato trasportato con ambulanza in codice rosso all’ospedale Noa di Massa. Dalle prime informazioni sembra essergli stato diagnosticato un grave trauma cranico. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri mezzi.