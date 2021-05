Confesercenti: è Daniele Tozzi il nuovo presidente dell’associazione degli ambulanti

MASSA CARRARA – Daniele Tozzi è il nuovo presidente provinciale di Anva, l’associazione di categoria degli ambulanti di Confesercenti.

L’elezione è avvenuta in occasione dell’assemblea che ha anche salutato il presidente uscente Pierpaolo Pucci; per lui una targa ricordo da parte di Confesercenti Toscana Nord per il grande lavoro svolto in questi anni alla guida del sindacato ambulanti.

L’assemblea ha provveduto anche alla nomina di Gino Giannoni alla carica di vicepresidente e della presidenza composta da Emanuele Filippi, Carlo Giusti, Daniele Menchini e Claudio Naldini. Presidenza che avrà come coordinatore il responsabile area Massa Carrara Adriano Rapaioli.

«Ringrazio i colleghi che mi hanno dato fiducia – sono le prime parole da presidente di Tozzi – e il presidente uscente Pucci per le tante battaglie che ha portato avanti in questi anni. Gli ambulanti hanno bisogno di una rappresentanza sindacale forte e soprattutto autorevole nei confronti dei colleghi ma soprattutto delle amministrazioni comunali. Veniamo da mesi in cui abbiamo dovuto lottare per far ripartire i mercati e dovremo ancora lottare per i nostri colleghi fieristi che continuano a non lavorare».