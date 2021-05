BAGNONE – In partenza un altro progetto di riqualificazione e arredo urbano che questa volta interesserà piazza Italia e piazza Monsignor Rosa, alle quali sarà rifatto il look. Per i due luoghi di ritrovo, è previsto l’inserimento di panchine, fioriere in prossimità della Foresteria e dell’Ufficio Postale, un’area dedicata al parcheggio delle biciclette, oltre alla posa di una fontana e alla realizzazione di un marciapiede.

Tutte operazioni, quelle svolte dall’amministrazione comunale di Bagnone (Massa-Carrara) in questi mesi, per far sì che il borgo, già tra i più belli d’Italia, possa essere ancora più accogliente per i suoi abitanti, ma anche per quei turisti che, anche per quest’anno, sceglieranno la Lunigiana come meta delle loro vacanze.