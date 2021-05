Brillante poker esterno della Massese

Tuttocuoio -Massese 1-4

TUTTOCUOIO: Morgillo, Lecceti, Bertolucci, Fino, Visibelli, Vittorini, Ercoli, Campelli, Fanucchi, Kthella, Stauciuc. A disp.: Fiaschi, Fiscella, Petova.

MASSESE: Barsottini, Battistoni, Della Pina, Malanchi, Rudi, Prete, Igbineweka, Lucaccini, Centonze, Papi, Kouko. A disp.: Ventura, Zambarda, Bennati, Manfredi F., Thiam, Michelotti, Mazzucchelli, Bonini, Trotta. All.:Gassani

ARBITRO: Alessio Mauro di Pistoia

RETI: 49′ e 74′ Kouko, 59′ e 89′ Papi, 65′ Campelli (rig)

Con una doppietta per ciascuno tra Kouko e Papi, migliori in campo, la Massese espugna il campo della Tuttocuoio e continua la corsa al vertice del girone di Eccellenza. Prova di forza da parte dei ragazzi di mister Matteo Gassani che hanno condotto la gara dall’inizio alla fine contro una squadra volonterosa ma sicuramente condizionata dalle tante assenze per covid. Tre punti importanti che proiettano ancora piu’ in alto la formazione zebrata.