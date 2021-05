PODENZANA – Sarà intitolato al presidente dell’US Podenzana Rolando Rocchi, già vicesindaco e presidente della Pro Loco, lo stadio comunale di Podenzana (Massa-Carrara) appena riqualificato. Una persona importante e stimata da tutto l’ambiente calcistico della provincia, ma soprattutto tanto cara alla comunità di cui faceva parte.

Sullo stadio sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli spogliatoi, dell’area esterna e della recinzione del campo da gioco. L’intervento più importante, in corso di ultimazione, è l’esecuzione di un progetto illuminotecnico con lo scopo di ottenere un risparmio energetico e un miglioramento prestazionale, attraverso la sostituzione delle lampade con un moderno sistema di proiezione diretta a led.

«Sentiamo tutti una gran desiderio di poter tornare alla normalità – ha dichiarato il sindaco di Podenzana Marco Pinelli – una normalità che era rappresentata anche dalla condivisione dello sport e da tutti quei momenti ad essa correlati. Terminati i lavori intitoleremo lo stadio al nostro presidente Rolando Rocchi, il quale ci ha insegnato ad avere coraggio e a non perdere la speranza anche nei momenti più bui e difficili. Sarà il giorno del suo ricordo e di tutte le persone che hanno contribuito alla crescita e alla coesione, attraverso lo sport, della nostra Comunità. Il mio ringraziamento particolare va al consigliere comunale Mattia Chiodetti, delegato al programma di riqualificazione energetica del patrimonio comunale, per il lavoro compiuto e per la sua dedizione».