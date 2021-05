Giornata Mondiale della Croce Rossa, il monumento di Nardo Dunchi si colora di rosso

CARRARA – Il sindaco Francesco De Pasquale ha aderito all’invito del presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana Francesco Rocca e del presidente Anci Antonio Decaro a celebrare la Giornata Mondiale della Croce Rossa, che si ricorda l’8 maggio, anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore del movimento.

Tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa con iniziative pubbliche: in particolare i Comuni sono stati invitati a illuminare con luci di colore rosso uno dei monumenti più significativi del proprio territorio, un gesto simbolico finalizzato a ribadire il legame indissolubile che vede sempre più spesso la Croce Rossa e i Comuni uniti nelle attività di vicinanza alle persone più vulnerabili. A Carrara, grazie alla collaborazione di Nausicaa spa, la scultura “Armonia di luci e ombre”, di Nardo Dunchi, posta al centro della rotatoria tra il viale XX Settembre e la statale Aurelia a Turigliano, sarà illuminata di rosso nella serata di sabato 8 maggio.

L’emergenza sanitaria in atto ha limitato le celebrazioni che tradizionalmente la Croce Rossa Italiana programma sull’intero territorio nazionale. L’anno trascorso e quello presente sono “Il tempo della gentilezza”: e la Croce Rossa lo dimostra con il lavoro di migliaia di volontari che ogni giorno scelgono di mettere a rischio la loro vita per un bene più grande, quello della nostra comunità. L’impegno della CRI è dedicato al supporto dei poteri pubblici , di cui è orgogliosamente ausiliaria: per quanti sforzi vengano fatti, gli aiuti che arrivano sono sempre limitati. E’, quindi, doveroso continuare a sensibilizzare i cittadini a sostenere questa meritoria azione.