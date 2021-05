Telefonia mobile, nuovo blackout in Lunigiana. Mastrini: «Pronto a ogni iniziativa volta a tutelare il territorio»

LUNIGIANA – Proseguono i disagi legati alla rete mobile che continua a mettere in grande difficoltà gli abitanti della Lunigiana. L’assenza totale di segnale a causa del maltempo o dei tanti lavori in corso è diventata ormai un incubo.

Questa volta, nella giornata di lunedì 3 maggio, a mancare è stata la copertura di rete Wind3, che per molte ore, e senza preavviso ai clienti, è sparita creando l’ennesimo caso di totale isolamento. Com’è noto, la Lunigiana soffre del mancato servizio telefonico mobile in numerose frazioni, soprattutto montane, e a questo problema si va a sommare, laddove presente, un servizio a singhiozzo poco idoneo per un territorio a rischio idrogeologico.

«Lunedì, a seguito delle numerose segnalazioni, in collaborazione con gli Uffici dell’Unione dei Comuni, – dichiara il sindaco di Tresana e assessore alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni Montana Lunigiana, Matteo Mastrini – ho formalmente richiesto a Wind3 anzitutto di comunicare preventivamente l’avvio dei lavori con specifica dei giorni e degli orari in cui si potrebbero verificare i disservizi; in secondo luogo, ho rimarcato la necessità, in un territorio fragile dal punto di vista idrogeologico, di garantire le comunicazioni».

«Nel caso in cui questi disservizi e soprattutto queste modalità operative si dovessero ripetere – conclude Mastrini – non escludo di intraprendere, come Assessore alla Protezione Civile, ogni iniziativa volta a tutelare il territorio, i diritti degli utenti e necessità derivanti dalle norme in materia di Protezione Civile»