Reddito di emergenza, prorogato al 31 maggio il termine per le domande

MASSA-CARRARA – La Fenapi di Massa-Carrara informa la proroga al 31 maggio per le domande 2021 del REM (Reddito di Emergenza). Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, infatti, tenuto conto della necessità di garantire un accesso ampio al sussidio ha autorizzato lo slittamento del termine di presentazione delle domande precedentemente fissato al 30 aprile 2021, con il conseguente differimento della scadenza.

La domanda di Rem 2021 deve essere inoltrata da uno solo dei componenti del nucleo familiare attraverso il servizio online. L’Inps successivamente comunica l’esito della domanda (con le motivazioni, tramite SMS o email). Il richiedente deve essere in possesso di un ISEE in corso di validità.

Gli interessati possono rivolgersi alle sedi della Fenapi:

CARRARA in Via 7 Luglio,4

MASSA in Via Aurelia Ovest, 139

MONTIGNOSO in Via Roma, 9

Centralino telefonico: 0585 74931.