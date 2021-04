San Marco, buon pareggio ad Altopascio

TAU CALCIO 1-1 SAN MARCO AVENZA

TAU CALCIO: Citti, Magini G., Nieri, Anzilotti, Mancini, Fedi, Antoni, Pratesi, Ceceri, Maccagnola, Benedetti. A disp.: Donati, Ricci Tommaso, Magini L., Rossi, Manfredi, Lucchesi, Fazzini, Ghilarducci, Barbera. All.: Cristiani Pietro

SAN MARCO AVENZA: Lagomarsini, De Angeli, Valori, Brizzi, Zuccarelli, Gamberucci, Ballani, Cucurnia, Taraj, Pedrazzi, Gabrielli. A disp.: Pinna, Mosti D., Cacciatori, Ussi, Niang, Tornari, Dell Amico, Doretti, Iardella. All.: Turi Stefano

ARBITRO: Simone Cremonini di Pisa

RETI: 55′ Gabrielli, 69′ Antoni

Nella seconda giornbata di Eccellenza i rossoblu di mister Turi escono dal Comunale di Altopascio con un buon pareggio esterno (1-1). Avenzini in vantaggio in apertura di ripresa con Gabrielli (foto) e vpoi raggiunti poco dopo dalla rete di Antoni. In classifica non cambia assolutamente nulla considerati i quattro pareggi di giornata ed una gara,quella tra Tuttocuoio e San Miniato rinviata per positivi al covid. Domenica prossima, tamponi permettendo, la San Marco dovrebbe incontrare proprio la Tuttocuoio alla Covetta anche se al momento appare piu’ probabile il rinvio della gara.