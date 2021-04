Mencarelli (M5s): «Piazza stazione: prima non curata, adesso proprio abbandonata»

MASSA – “Piazza IV Novembre, la piazza della stazione di Massa non riesce ad uscire dal degrado: prima non curata adesso proprio abbandonata”. Lo sostiene la consigliera del Movimento 5 Stelle di Massa Luana Mencarelli. “L’amministrazione Persiani – prosegue -, che non ha voluto ascoltare la voce dei cittadini che fin dai primi di febbraio avevano espresso da più parti la propria contrarietà al progetto di rifacimento della piazza, a fine Marzo aveva dato caparbiamente inizio ai lavori. La piazza è cantierata da quella data, ma di fatto sono stati frettolosamente tagliati solamente quei tigli che avevano dato mostra di sé per 60 anni, poi più nulla. Ora quello spazio antistante la stazione è veramente il biglietto da visita della città, una piazza “imballata”, che non permette di essere attraversata, e chi scende dal treno, magari studenti e pendolari dopo una pesante giornata di lavoro, deve aggirarla per potersi avviare verso il centro o condividere la careggiata con le auto e agli autobus in transito. Mi chiedo cosa si sia voluto dimostrare con quell’abbattimento affrettato, tra l’altro nel periodo vietato anche dal Regolamento comunale del Verde pur non essendoci giustificazioni di pericolosità, che hanno reso quel taglio ancor più inaccettabile da parte di chiunque abbia veramente a cuore la tutela ambientale. Eliminazione non prevista secondo le risposte fornitemi dall’assessore Guidi in commissione, anzi aveva assicurato il trasferimento dei tigli, delle palme e degli aranci sani altrove, come – un’operazione complessa, ma fattibile – già discussa con esperti di Pistoia”.

“Attendiamo tutti – conclude la consigliera del M5s – di essere messi al corrente dei motivi ufficiali dell’arresto improvviso dei lavori e dei relativi tempi”.