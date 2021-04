Accademia Individuale della Tecnica, nuova sede a Pontedera

Dopo Massa e La Spezia l’Accademia Individuale della Tecnica si allarga aprendo una sede a Pontedera. Un Open Day programmato per sabato 14 aprile la mattina delle ore 10.30 alle 12.30 ed il pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30. Nata nel 2017 l’Accademia sta ottenendo un grande riscontro di pubblico dai baby calciatori ai piu’ grandi che intendono affinare la tecnica calcistica con lezioni individuali.

«L’idea è nata per gioco, ora è diventato un lavoro. Siamo partiti a Massa quattro anni fa ormai , nel 2019 abbiamo aperto la seconda sede a La Spezia – spiega Gabriele Ricci, fondatore delal scuola calcistica assieme a Lorenzo Benassi – abbiamo uno staff di 15 istruttori, tra i quali laureati e laureandi in Scienze motorie e anche alcuni ex calciatori professionisti. Gli allenamenti sono in forma individuale, le lezioni con l’istruttore durano un’ora e si svolgono tutti i pomeriggi e il sabato mattina. Lavoriamo su tanti aspetti, a ritmi elevati e sempre con la palla: tecnica, coordinazione, rapidità, resistenza; cerchiamo di offrire delle “ripetizioni” e dei percorsi migliorativi mirati. Siamo partiti dai bambini, l’idea ha preso piede e ora alleniamo anche giocatori di società professionistiche». Risposte positive e progetto in espansione: ora la terza sede. «Lo spunto è nato da una chiacchierata con un affezionato cliente, Tristano Baldanzi, che ha fatto da tramite e ci ha aiutato a reperire i campi da gioco. Ci ha dato una mano anche La Mongolfiera, associazione che promuove iniziative per la valorizzazione del territorio. Ci siamo accordati con la Polisportiva Santa Lucia: la struttura ci è piaciuta, il campo è impeccabile. Pontedera è in una posizione strategica e un buon bacino: confidiamo in una risposta positiva e vedremo come organizzare le attività, quasi sicuramente faremo un camp in estate».