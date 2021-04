22:18: finisce il match.

46′ s.t: ultimo cambio per la Lucchese: esce Dalla Bernardina ed entra Lo Curto.

45′ s.t: 4 minuti di recupero.

44′ s.t: GOL LUCCHESE: Panati trova il gol della bandiera con una rasoiata che si insacca all’angolino alla sinistra di Mazzini.

42′ s.t: ultimo cambio nella Carrarese: esce Schirò ed entra Agyei.

39′ s.t: GOL CARRARESE: magia di Marilungo che di tacco manda in porta Piscopo che prima trova il palo e poi sulla respinta trafigge Pozzer

34′ s.t: GOL CARRARESE: cambio gioco di Marilungo, Piscopo stoppa di petto, mette a sedere un difensore e di sinistro fredda Pozzer.

30′ s.t: doppio cambio negli azzurri: escono Valietti e Manzari ed entrano Borri e Doumbia.

28′ s.t: doppio cambio nelle fila della Lucchese: escono Sbrissa e Panariello ed entrano Marcheggiani e Dumancic.

25′ s.t: cross di Marilungo per Piscopo che all’interno dell’area piccola calcia 2 volte verso Pozzer: la prima conclusione viene stoppata e la seconda deviata in corner da un difensore ospite.

23′ s.t: primo cambio anche nella Carrarese: esce Infantino ed entra Marilungo

18′ s.t: tiro al volo di Cruciani ma il sinistro del centrocampista rosso nero è sbilenco ed esce ampiamente a lato.

12′ s.t: rasoiata di Bianchi che esce ampiamente a lato.

6′ s.t: ammonito Benassi per una trattenuta su uno scatenato Manzari.

4′ s.t: cross dalla destra di Foresta che pesca in area di rigore Schirò ma il suo colpo di testa debole finisce comodo tra le mani di Pozzer.

1′ s.t: primo cambio nella Lucchese: esce Maestrelli, già ammonito, ed entra Panati.

Ore 21:29: inizia la ripresa.

Ore 21:15: finisce il primo tempo.

44′ p.t: cross di Schirò dal fondo, Infantino trova il tempo e colpisce di testa ma la palla finsice alta sopra la traversa.

35′ p.t: Manzari scatenato: recupera un’altra palla e riparte con una prateria davanti a sé, ma nel momento decisivo sbaglia il passaggio pr l’inserimento per Foresta.

31′ p.t: tiro cross di Schirò che fa tremare le gambe a Pozzer. Il sinistro dell’ex Inter tuttavia non centra lo specchio.

29′ p.t: Ancora Manzari! Il baby azzurro prova un sinistro di collo pieno che finisce a lato.

27′ p.t: GOL CARRARESE! Cross di Pasciuti su calcio d’angolo, Manzari svetta e insacca.

26′ p.t: filtrante di Pasciuti per Manzari, Benassi decisivo a deviare in calcio d’angolo.

22′ p.t: ancora una volta Pasciuti disegna una traiettoria perfetta, il suo cross arriva sulla testa di Foresta che di pochissimo non riesce a centrare la porta difesa da Pozzer.

21′ p.t: ammonito Maestrelli per trattenuta su Manzari.

13′ p.t: Foresta conquista un calcio di punizione da posizione defilata nei pressi dell’area di rigore. Perfetto il cross di Pasciuti per la testa di Murolo che, tutto solo, non riesce a inquadrare lo specchio.

10′ p.t: bella iniziativa di Manzari che dalla destra si accentra e fa partire un sinistro dal limite che però arriva morbido tra le braccia di Pozzer.

3′ p.t: tiro cross di Foresta che impegna Pozzer. Il numero uno rossonero devia in corner.

Ore 20:30: inizia la partita.

Ufficializzate le formazioni di Carrarese e Lucchese:

CARRARESE (4-3-3): Mazzini; Valietti, Milesi, Murolo, Bresciani; Foresta, Pasciuti, Schirò; Manzari, Infantino, Piscopo. A disp: Pulidori, Borri, Tedeschi, Agyei, Dell’Amico, Pavone, Doumbia, Marilungo. All: Antonio Di Natale

LUCCHESE (3-5-2): Pozzer; Pellegrini, Benassi, Panariello; Dalla Bernardina, Sbrissa, Cruciani, Meucci, Maestrelli; Bianchi, Petrovic. A disp: Biggeri, Lo Curto, Lionetti, Panati, Cellamare, Solcia, Bartolomei, Marcheggiani, Forciniti, De Vito, Dumancic, Galardi. All: Oliviero Di Stefano

CARRARA – Luci accese allo Stadio dei Marmi per il match serale tra Carrarese e Lucchese. Un derby di fuoco tra due compagini alla ricerca di punti per risalire dalla bassa classifica, da una parte, e per evitare la retrocessione diretta dall’altra. Novità in settimana per entrambe le panchine: a guidare gli ospiti sarà Oliviero di Stefano, vice dell’esonerato Lopez, mentre in casa azzurra Antonio Di Natale è pronto ad esordire tra i professionisti al posto di uno dei suoi maestri, Silvio Baldini, che una settimana fa ha annunciato le dimissioni.