Olimpiadi della Matematica, 7 ragazzi del ‘Marconi’ volano alle finali nazionali

CARRARA – Si conferma la forza degli studenti del liceo scientifico Marconi di Carrara nelle Olimpiadi della Matematica. Anche quest’anno, sono 7 in tutta Massa-Carrara e La Spezia gli alunni ammessi alle finali nazionali individuali, e sono tutti del liceo di Carrara. Causa covid, quest’anno la selezione si è svolta online in due turni successivi, il primo il 30 marzo ed il secondo il 9 aprile. I posti a disposizione per le finali, per il distretto formato dalle province di Massa-Carrara e La Spezia, grazie ai successi continuativi ottenuti ormai da molti anni dai ragazzi del Liceo Scientifico Marconi, erano ben 7.

Alla prima fase di selezione distrettuale hanno partecipato 50 ragazzi delle varie scuole delle due province, ma alla seconda fase, a causa della difficoltà dei problemi proposti già nella prima fase ed alla scelta di ammettere alla seconda fase solo chi avesse totalizzato almeno la metà del punteggio massimo possibile, solo 11 ragazzi si sono disputati i 7 posti disponibili: tutti e 11 alunni del Marconi.

I giovani hanno avuto 1 ora e mezzo di tempo per risolvere 5 problemi particolarmente difficili che sarebbero stati valutati, come nella finale nazionale, in base alle procedure di soluzione presentate e non solo in base ai risultati numerici. Gli elaborati sono stati attentamente corretti e valutati dalla Prof.ssa Agnese De Rito, responsabile olimpica del nostro distretto, aiutata dal Dott. Giacomo Bertolucci, ex campione del Marconi, ed dal Prof. Giuseppe Pezzica.

Fabio Bordigoni, il capitano della prima squadra del Marconi, si è imposto di forza ottenendo ben 50 punti sui 55 possibili. Assieme a lui si sono meritatamente qualificati: Luca Raffo con 30 punti, Sebastian Furlan con 29 punti, Niccolò Benassi con 26 punti, Avio Baccioli con 24 punti, Arianna Domenichelli e Tommaso Coppelli con 23 punti. Anche se non qualificati ricordiamo gli altri quattro ragazzi del Marconi che hanno partecipato alla gara: Giacomo Manfredini, Giovanni Gattini, Gabriele Martini e Federico Bedini. Il prossimo step, naturalmente, saranno le finali nazionali, che si terranno a maggio, sempre in modalità online.