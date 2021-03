La San Marco suda al Paolo Deste

La San Marco ha ripreso ad allenarsi a pieno ritmo e non piu’ solo individualmente. Sul rettangolo di gioco del Paolo Deste i rossoblu stanno ricomimnciando a sudare in vista della ripartenza del torneo di Eccellenza che vedrà il taglio del nastro domenica 18 aprile. Per i ragazzi di mister Stefano Turi , che hanno salutato il nuovo acquisto ovvero l’attaccante classe 1996 Eneri Taraj, quattro gare casalinghe, anche se a porte chiuse per le misure anti covid e cinque esterne. Previsto ogni settimana 48/ 72 ore prima del match il tampone rapido per giocatori e staff. Nove gare totali e poi playoff tra le prime quattro squadre classificate. In palio un passaggio ciascuno per i gironi , l’altro da nove, per la serie D. Eccellenza che riaprirà le porte esattamente domenica 18 aprile e concluderà la regular season domenica 6 giugno. Questo il girone A di Eccellenza.Cascina, Cuoiopelli, Massese, Fratres Perignano, Camaiore, Ponsacco, San Marco Avenza, San Miniato, Tau Calcio Altopascio e Tuttocuoio. I rossoblu, forti del nuovo importante innesto in fase offensiva ovvero l’ex Fucecchio Eneri Taraj, esordiranno al Paolo Deste della Covetta contro la Cuoiopelli mentre il derby apuano contro la Massese di mister Gassani è in programma allo Stadio degli Oliveti “Gianpiero Vitali” domenica 23 maggio. Questo il calendario completo dei rossoblu di quello che si puo’ a ragione denominare un “minicampionato”. San Marco-Cuoiopelli, Tau Calcio-San Marco, San Marco-Tuttocuoio, San Miniato-San Marco, San Marco-Camaiore, Massese-San Marco, Perignano-San Marco, San Marco-Ponsacco, Cascina-San Marco.