U18 Nazionale: Inter-Fiorentina 1-0, a segno Magazzù

Si è giocata mercoledì 24 marzo la settima giornata del campionato nazionale pro Under 18 che vede in testa la Roma e l’Atalanta con 12 punti, seguite dall’Inter a 10. Nella gara interna contro la Fiorentina i nerazzurri di mister di Cristian Chivu hanno superato di misura la Fiorentina di Renato Buso. A decidere l’incontro l’attaccante carrarino 2003 Luca Magazzù. La promessa del calcio nostrano passato dallo Spezia alla società milanese dal 2017 e attualmente nel giro della Nazionale, anche in questa stagione si sta facendo notare, con 3 gol in queste prime gare di campionato che valgono la terza posizione in graduatoria.Nella prossima giornata, domenica 28 marzo, l’Inter andrà a far visita all’ultima classificata Lazio.