La San Marco Avenza aderisce a “Donacibo”

L’Usd San Marco Avenza 1926 quest’anno ha pensato di coinvolgere i propri tesserati nella raccolta del “Donacibo”, che ogni anno viene proposta dal Banco di Solidarieta Casa Rossa. Il Bds è un gruppo di amici che condivide il proprio tempo con famiglie in difficoltà del nostro comune portando loro beni alimentari ogni mese. Da questo gesto è nato un rapporto che va al di là del bisogno di cibo e che si esprime anche in iniziative come il Donacibo, grazie al quale numerosi studenti delle scuole di Carrara, ormai da molti anni, sono stati coinvolti nella donazione di generi alimentari a lunga scadenza.

“È un gesto che apre ad un’amicizia. Ma perché viene proposta quest anno? Perché abbiamo visto la stessa passione che i ragazzi del Bds hanno nel portare avanti questo gesto di Caritativa , nei tesserati del club rossoblu , che sono venuti sempre al campo nonostante tutte le difficoltà del periodo , senza alcuna finalità se non per se’ e per la propria vita, creando un ambiente bello da vivere.”

Donacibo è un’iniziativa permanente che si svolge, ogni anno dal 2007, su tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado ed è coordinata dalla Federazione Nazionale dei Banchi di Solidarietà.L’iniziativa intende educare i giovani alla solidarietà, riflettendo su problemi quali povertà ed indigenza, promuovere il cambio di atteggiamento nei confronti dello spreco di cibo e, soprattutto, promuovere la cultura del “dono” riconoscendo che tutto ci è dato e che la vita stessa è un dono.Si svolge nel periodo pre-pasquale e dura un’intera settimana: ogni giorno il gesto del dono si ripete quando gli alunni portano un tipo di prodotto alimentare non deperibile diverso per chi ha più bisogno.