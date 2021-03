MASSA – Si stanno avviando alla chiusura della prima fase i lavori di costruzione delle nuove officine e laboratori dell’Iti Meucci di Massa: a questo proposito il presidente della Provincia di Massa-Carrara, Gianni Lorenzetti, accompagnato dalla preside dell’istituto, Sonia Casaburo, e dai tecnici ha effettuato un sopralluogo al cantiere.

Sono di fatto conclusi i lavori per così dire “edili” dalle gettate per le fondamenta al montaggio completo delle strutture portanti, fino allo scivolo di collegamento con il corpo della scuola, per un costo di circa 500mila euro.

“Avevamo consegnato il cantiere alla ditta incaricata di eseguire i lavori nel luglio 2020 e a settembre avevamo potuto verificare le prime opere: adesso con soddisfazione vediamo che la struttura portante è già completa. Restano da fare solo alcuni piccoli interventi – ha detto il presidente Lorenzetti – ma siamo già pronti per avviare la seconda fase che ci permetterà di completare tutti i lavori interni di allestimento degli spazi, compresa l’impiantistica e tutti gli infissi, in modo da poter consegnare alla scuola questi nuovi spazi nel minor tempo possibile e dare le risposte che da tempo questo Istituto si aspetta.

È di questi giorni – ha aggiunto il presidente – la notizia che ci è stato assegnato definitivamente un finanziamento di circa 2 milioni e 300 mila euro per l’edilizia scolastica: per l’Iti Meucci parliamo di una cifra a disposizione di 835 mila euro che, avviando una nuova procedura di gara, utilizzeremo prioritariamente per terminare questo intervento, ma avremo a disposizione anche una somma da destinare alla sostituzione del telone in Pvc della palestra”.