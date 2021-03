MONTIGNOSO – Tre piante di olivo distrutte in un oliveto in piena produzione. Un atto di vandalismo, ma anche di cattiveria e ignoranza, si è registrato mercoledì scorso nel comune di Montignoso a danno di Raffaello Raffaelli, presidente dell’Associazione degli olivicoltori apuo-versiliesi, Elaia. A dare la notizia è la rappresentante dei produttori Cristina Ronchieri. “Un danno doppiamente grave poiché ha voluto distruggere tre piante in un oliveto giovane ma bellissimo, curato e in piena produzione, della varietà “quercetano”, tutelata anche da un presidio Slow Food. La cosa colpisce il lavoro di anni, la cura e gli sforzi di valorizzazione e protezione che Raffaelli insieme a molti altri produttori ha dimostrato, a beneficio dell’intera comunità, montignosina e versiliese. E’ necessario stigmatizzare e combattere questi fenomeni che vanno contro un lavoro di protezione dell’ambiente e di ricerca di qualità che dura da anni e che non si fermerà, anzi, aumenterà la determinazione, l’amore e la cura per i nostri olivi. Continueremo a far crescere la cultura e la conoscenza delle pratiche in olivicoltura, organizzando servizi per i soci e per gli appassionati, come corsi di potatura, concimazione, tecniche di raccolta e degustazione degli oli, valorizzando le peculiarità e la bellezza del nostro territorio”.

“Tutti i soci di Elaia e di Slow Food locale si sentono offesi da questa inciviltà – prosegue Ronchieri – e chiedono la solidarietà e azioni concrete da parte dell’amministrazione montignosina. Intanto, ringraziamo il sindaco di Seravezza Riccardo Tarabella, che è intervenuto per stigmatizzare il grave atto: “Un’azione mirata, dunque, che colpisce la pianta simbolo del nostro territorio, elemento imprescindibile del paesaggio, risorsa importante per il mondo agricolo e vanto dei nostri produttori. L’associazione Elaia ha fatto moltissimo in questi anni per difendere e valorizzare l’olivo quercetano, fino ad ottenerne il riconoscimento di Presidio Slow Food. Oggi proprio Slow Food, attraverso la condotta Terre Medicee e Apuane, è a fianco dei produttori per accompagnarne e renderne più vitale l’attività”.