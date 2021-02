My Rhythm, interessanti workshop online

Continuano le attività da remoto per la My Rhythm ASD, associazione sportiva del Presidente Bonuccelli, in attesa della regolare riapertura degli impianti sportivi. Per vivacizzare le videolezioni e premiare le “fedelissime”, aderenti alle attività on-line durante la scorsa primavera, all’aperto durante i mesi estivi con il progetto “Sport in Verde”, fortemente voluto dalla responsabile tecnica giallo-nera Martina Opuratori, e nuovamente on-line dallo scorso 27 ottobre, la My Rhythm ha scelto di ricorrere a collaborazioni esterne.

Lo scorso lunedi si è svolto un allenamento congiunto tramite piattaforma Zoom con le ginnaste della giovane società Il Filo conduttore di Lido di Camaiore, guidata dalla prof. Galina Omerska, ex ginnasta bulgara di grande esperienza, oggi tecnico regionale FGI, affiancata dalle giovani tecniche Alessia Pardini, (Aspirante tecnico federale e ginnasta dimostratrice) Simona Cizmja e Beatrice Bemi, fresche di brevetto ACSI-CONI di 1° livello, che vedeva la Opuratori in veste di formatrice. Il prossimo 23 febbraio sarà la volta di Rachele Grassi, ex ginnasta, tecnica e giudice My Rhythm che ha intrapreso un percorso formativo come artista di circo contemporaneo (specializzione cerchio aereo), studiando teatro, danza, ricerca, creazione.

Nel suo primo workshop proporrà lo studio di nuovi originali movimenti corporei e nuove tecniche di realizzazione degli elementi strutturali, con differenti velocità esecutive. Seguiranno nelle prossime settimane altre iniziative rivolte ai vari gruppi, con l’obiettivo di aumentare la motivazione ed alimentare la passione per la Ritmica, aspettando tempi migoiri per poter tornare a confrontarsi anche sulle pedane di gara.