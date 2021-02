Montemagni (Lega): «I più attivi sul ponte di Albiano sono quelli di Striscia la notizia»

LUNIGIANA E APUANE – «Sono trascorsi ormai dieci mesi dal rovinoso crollo del Ponte di Albiano -afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega riguardo alla situazione – ma la situazione nell’area interessata pare essere cristalizzata nel tempo».

«Anzi – prosegue il consigliere – il maltempo, se possibile, ha reso ancora più complesso il contesto, trascinando a valle le macerie, con tutte le inevitabili conseguenze del caso. Una palese criticità-precisa l’esponente leghista-che evidenzia, pure, problemi legati alla sicurezza del luogo ed all’isolamento a cui è tuttora sottoposto chi risiede in zona». «Anas – sottolinea la rappresentante della Lega – segnala che non può intervenire finché sono in piedi le indagini della Magistratura; insomma, un classico rimpallo di responsabilità che danneggia, inevitabilmente, i cittadini. Purtroppo, stando così le cose – conclude Elisa Montemagni – temiamo che passerà ancora del tempo, prima che s’inizino i doverosi interventi; sicuramente, ci sarà, dunque, altro lavoro per gli inviati di “Striscia la notizia”, forse gli unici che hanno, fin qui capito veramente, la gravità della problematica».