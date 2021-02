Regina Elena, Cisl e Cgil: «Ora è l’amministrazione comunale a dover dare la svolta alla trattativa»

CARRARA – Durante la riunione del 4 febbraio organizzata dall’amministrazione di Carrara per fare il punto sulla Rsa Regina Elena, Cisl e Cgil hanno abbandonato in protesta la seduta (ne avevamo perlato QUI). La riunione, presidiata dal Sindaco Francesco De Pasquale, era stata convocata dopo la richiesta di sospendere i bandi di concorso che porterebbero la Rsa verso un rapporto di tipo privatistico dei dipendenti della struttura. Bandi che – ha ribadito il primo cittadino – non saranno ritirati.

“La vertenza viene da lontano – ricordano Cisl Fp e Cgil Fp – quando il Consiglio di Amministrazione del Regina Elena ha deciso di bandire concorsi per l’assunzione di personale con un contratto di tipo privatistico e lo ha fatto senza una minima condivisione con la Cisl Fp e la Cgil Fp. Troviamo offensivo e incongruente che dopo aver bandito concorsi ed aver assunto tre anni fa personale a tempo determinato (OSS e infermieri) ha aspettato che terminassero i contratti a tempo determinato per poi imporre il cambio di contratto. Troviamo il comportamento vergognoso e da censurare perché questo trascinerà in un tempo più o meno lontano la struttura nella privatizzazione, quanto meno dei contratti di lavoro”.

“Riteniamo questa scelta inaccettabile – continuano dai due sindacati – perché disconosce la storia della Rsa Regina Elena che ricordiamo essere struttura pubblica. La scelta non ha poi avuto né discussione né condivisione con Cisl Fp e Cgil Fp e questo ancora di più rende difficili i rapporti. Nell’abbandonare il tavolo Cisl Fp e Cgil Fp hanno dato la loro disponibilità a riprendere le trattative se la Rsa Regina Elena sospenderà i bandi, diversamente saremo costretti a prendere iniziative sindacali forti al fine di salvaguardare lavoratrici e lavoratori attuali e quelli che verranno nell’ottica di mantenere elevato il livello dei servizi, perché è di questo che ha bisogno l’utenza e la città di Carrara. Riconosciamo e ringraziamo l’amministrazione comunale nella persona del Sindaco De Pasquale che, sostituendo l’assente assessore preposto, si è adoperato per trovare una soluzione, e riteniamo che adesso è proprio l’amministrazione comunale a dover dare la svolta alla trattativa: far ritirare i bandi e ripristinare rapporti di lavoro pubblici”.

“Come Cisl Fp e Cgil Fp – annunciano – provvederemo a dichiarare lo stato di agitazione e avendo letto le dichiarazioni a mezzo stampa, qualora la Rsa Regina Elena proseguisse le trattative con una sola sigla sindacale non esiteremo a denunciare l’azienda per comportamento antisindacale, come previsto dallo Statuto dei Lavoratori. Rivendichiamo la titolarità di stare al tavolo della trattativa, e le parole del Presidente Profili sono

gravissime. Chiediamo alla amministrazione di intervenire immediatamente, perché non è previsto dallo Statuto dei Lavoratori che il datore di lavoro scelga l’interlocutore di suo gradimento, ma deve convocare le Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto di lavoro. Siccome, per sua stessa ammissione, il Presidente Profili ha dichiarato di non aver informato Cisl Fp e Cgil Fp della volontà di cambiare il contratto, il comportamento è palesemente antisindacale e merita l’intervento degli organi di giustizia. Al proposito abbiamo già fatto richiesta di avere la registrazione della riunione del 4 febbraio 2021”.

“Sulle politiche del personale – concludono da Cisl Fp e Cgil Fp – è necessario aprire un tavolo di confronto che ricomprenda anche quelle figure professionali tuttora esternalizzate o con rapporti di lavoro precario, pensiamo ai fisioterapisti e animatori. Da mesi si trascina questa diatriba e proprio adesso che la struttura ha avuto la necessità di un intervento della ASL per uscire dalle difficoltà attuali legate al covid 19. Ancora di più riteniamo necessaria la presenza pubblica per il miglior funzionamento dei servizi socio sanitari che ad oggi priva ancora la città di Carrara della struttura Alzheimer”.

E della situazione della Rsa torna a parlare anche l’Usi (Unione Sindacale Italiana), attraverso una lettera di supporto alla lotta intrapresa dal dipendente Gianni Marchi contro le condizioni dei lavoratori della struttura: “Dopo l’ennesimo fallimento al tavolo delle trattative tra il lavoratore Gianni Marchi e direzione della Rsa Regina Elena, Usi Sanità, in concertazione con la sezione Usi di Massa-Carrara e Lunigiana, continua il suo appoggio alla lotta di Davide contro Golia, una lotta che ha visto vittime illustri, come il diritto al lavoro ed il diritto alla salute, valori inalienabili che una struttura come quella del Rsa Regina Elena non si è fatta scrupolo di stracciare, e fagocitare tra le maglie della burocrazia serva della privatizzazione soft che come un virus è da tempo in circolo presso molte delle realtà pseudo pubbliche della città e che l’amministrazione comunale non ha fatto altro che supportare. E’ ora di dire basta a questa tragicommedia che si sta consumando, la gente ora più che mai deve essere partecipe di questa lotta, verso il potere dei pochi sui molti, in piena crisi sanitaria non si può accettare concorsi pilotati atti a rendere servi chi cerca di onorare il proprio servizio alla comunità, è ora di dire basta al pressappochismo amministrativo che si è creato e alla baronia tipica di certe realtà locali, in quei luoghi dove il bisogno del Paziente come quello del Lavoratore viene messo alla berlina dal Governo Locale con il beneplacito di quello nazionale. L’usi dice “basta”, ed esorta con ancora più fermezza ad una movimentazione che costringa le parti meno partecipative a scendere da i loro piedistalli e concertare con Marchi ed i sindacati ancora con lui una giusta e positiva soluzione della protesta”.