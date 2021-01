Gigi Buffon “Re” di Supercoppa Italiana

Con la vittoria a Reggio Emilia contro il Napoli, il portiere della Juventus Gianlugi Buffon ha staccato Dejan Stankovic diventando il giocatore con più successi in Supercoppa Italiana. Sono ben sette i trofei che il numero uno bianconero ha vinto in carriera, a fronte dei sei dell’ex di Lazio e Inter. Il primo con la maglia del Parma nel 1999, gli altri tutti con la maglia della Juventus (2002, 2003, 2012, 2013, 2015 e 2020). Buffon e Stankovic restano invece appaiati a quota nove in cima alla classifica dei più presenti nella competizione.