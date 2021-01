Carrarese, è Infantino l’uomo in piu’

La Carrarese ha salutato il 2020 con un pareggio sul terreno della Lucchese. Un 1-1 che ha deluso un po’ le aspettative considerato l’avversario ultimo in classifica ma che ha avuto l’ennesima comferma stagionale. Saveriano Infantino è sempre piu’ luomo immagine di questa Carrarese 2020/21. Il bomber lucano ha chiuso l’anno solare in vetta alla classifica dei cannonieri del girone A di serie C in compagnia di Galuppini del Renate raggiungendo quota nove realizzazioni quando mancano ancora due match al giro di boa della stagione sportiva.

Per Infantino le reti con la maglia azzurra, sono in totale 36 compreso anche le 8 realizzate nella stagione 2015/16 e da lui la società azzurra, che lo ha nominato alcuni giorni fa “Giocatore del mese di dicembre” , conta molto in vista del girone di ritorno.

Intanto la squadra è tornata ad allenarsi allo Stadio dei Marmi per prepararsi al meglio al ritorno in campo previsto per sabato prossimo 9 gennaio quando allo Stadio dei Marmi alle ore 15 arriverà la Juventus Under 23 per la gara del penultimo turno del girone di andata.