Alta Lunigiana sotto una fitta nevicata. La polizia municipale: «Limitate gli spostamenti»

LUNIGIANA – Forti nevicate su gran parte della Lunigiana, in particolare la zona dell’Alta Val di Magra e ovviamente dell’Appennino. La Polizia locale di Pontremoli (Massa-Carrara) avverte delle precipitazioni in atto su tutto il territorio comunale e in gran parte delle frazioni.

“È attiva la struttura comunale per assicurare la transitabilità delle strade che garantiscono i collegamenti con tutte le abitazioni del territorio, composta da otto mezzi spartineve (due comunali e sei in appalto). Si invitano tutti i cittadini a limitare gli spostamenti allo stretto necessario”.

Inoltre la sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso anche per lunedì 4 gennaio l’allerta gialla per rischio neve in tutta la Lunigiana.