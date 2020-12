Per Buffon birre “natalizie” da Leo Messi

Regalo di Natale speciale da Leo Messi. L’argentino, con la collaborazione di un suo sponsor, ha inviato una birra per ognuno dei gol-record (644 con la stessa maglia, il Barcellona) ai portieri ai quali le ha segnate, ognuna personalizzata col numero del gol. Tra i destinatari, anche Gigi Buffon, protagonista di parate eccezionali nell’ultima sfida alla ‘Pulce’, in Barcellona-Juve. A lui Messi ha segnato il gol 514 e 515. L’occasione fu un Barcellona-Juve 3-0, in cui la Pulce appunto segnò una doppietta.

“Quello di Leo e’ un record eccezionale; per batterlo, dovrebbero cambiare le regole del calcio – il messaggio del portiere Juve su Instagram – e assegnare un rigore a ogni contatto, altrimenti sara’ difficile”.

(fonte: Ansa – foto: Instagram Buffon)