Buon Natale a tutti i nostri lettori

Le redazioni de LA VOCE APUANA e CALCIO MASSA CARRARA porgono i migliori auguri agli affezionati lettori . Insieme ai nostri auguri di cuore, accogliete anche questo invito: facciamo tutti grande attenzione! Proteggiamoci. Siamo impegnati da mesi in questo grande sforzo comune per sconfiggere la pandemia che sta avvelenando le nostre vite. Non abbassiamo la guardia ora. Dobbiamo riuscire a vincere, tutti insieme. E insieme facciamo festa in maniera diversa dagli altri anni, sperando in un 2021 migliore.

