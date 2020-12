Chi era Enrico Ferri, il ministro “dei 110 all’ora”

PONTREMOLI – Si è spento dopo una lunga malattia Enrico Ferri, 78 anni, ex ministro e sindaco di Pontremoli (Massa-Carrara). Una figura politica di primissimo piano nella politica della provincia apuana. Lascia quattro figli: Filippo (responsabile della sicurezza del Milan, ex poliziotto), Cosimo (ex magistrato e oggi parlamentare di Italia Viva), Jacopo (avvocato e consigliere comunale a Pontremoli) e Camilla (farmacista). Riportiamo di seguito la sua biografia.

Laureato in giurisprudenza presso l’Università di Firenze nel 1966, è in magistratura dal 1970 e dal 1971 pretore a Pontremoli. Fu membro del Consiglio superiore della magistratura dal 1976 al 1981, quando divenne Segretario nazionale di Magistratura Indipendente (1981-1987).

Esponente del PSDI, fu Ministro dei lavori pubblici nel 1988-1989 (noto, e vivacemente criticato per aver posto il limite dei 110 km/h in autostrada, da cui il soprannome Ministro dei 110 all’ora). Nel 1989 fu eletto parlamentare europeo per il PSDI.

Nel 1992 fu eletto deputato alla Camera e fu capogruppo del PSDI. Fu segretario del suo partito dal 1993 al 1994. Dopo la crisi di Tangentopoli, che colpì duramente il PSDI, nel 1994 presentò il partito in pochi collegi uninominali sotto il simbolo Socialdemocrazia per le Libertà con altri esponenti ex-socialisti craxiani.

Partecipò alle elezioni europee del 1994 col simbolo storico del sole nascente e raccolse lo 0,7%. Venne comunque rieletto all’Europarlamento, senza iscriversi al gruppo socialista e aderendo al gruppo dei non iscritti. Nel 1990 divenne sindaco di Pontremoli, carica che manterrà fino al 2004. Difatti fu rieletto nel 1995 col sostegno del centrodestra, di Forza Italia e di Alleanza Nazionale. Anche per questo il 10 dicembre 1994, insieme con Luigi Preti, fondò il movimento Socialdemocrazia Liberale Europea (SOLE). Nel gennaio del 1995 un congresso del PSDI mise definitivamente in minoranza la corrente di Ferri e Preti, nominando segretario del partito Gian Franco Schietroma. Nel 1995 il movimento SOLE divenne partito autonomo e si avvicinò all’area di centro-destra, stringendo una collaborazione privilegiata col Centro Cristiano Democratico. Luigi Preti, non favorevole a tale scelta, si distaccò dal SOLE dando vita al Movimento per la Rinascita Socialdemocratica, soggetto politico federato con Forza Italia.

Alle elezioni politiche del 1996 Ferri fu candidato nelle liste del Biancofiore che univano CCD e CDU, senza tuttavia risultare eletto. Nel 1998 il Ferri, ancora legato al CCD (del quale divenne vicepresidente nel 1997-98), seguì Clemente Mastella nell’esperienza dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR) di Francesco Cossiga. L’esperienza però durò poco. Nel 1999 si spostò in Forza Italia, riprendendo i rapporti con l’amico Luigi Preti. Alle elezioni europee del 1999, infatti, si candidò nelle liste del partito guidato da Silvio Berlusconi e fu eletto all’europarlamento, dove rimase fino al 2004. Nello stesso anno fu eletto sindaco di Pontremoli per la terza volta.

Nel 2001 si presentò candidato alla Camera dei deputati nel collegio di Carrara: sostenuto dalla Casa delle Libertà, ottenne il 40,0% dei voti e fu sconfitto dalla rappresentante dell’Ulivo Gloria Buffo. Ricandidatosi in Forza Italia alle elezioni europee del 2004, non fu rieletto. Non potendosi ricandidare a sindaco di Pontremoli, ne è vicesindaco dal 2004 al 2006. In occasione delle elezioni politiche del 2006 torna nell’area di centro-sinistra, approdando all’UDEUR di Clemente Mastella. Non risulta eletto. Rientra in magistratura come sostituto procuratore generale di Cassazione.

Con la nomina di Mastella a ministro della Giustizia è nominato responsabile dell’Ufficio Coordinamento Attività Internazionali (UCAI) presso lo stesso ministero della Giustizia, incarico che ha ricoperto sino alla caduta del governo Prodi, nel gennaio 2008.