Fognini positivo al Covid-19, ieri aveva giocato in doppio con Musetti

SANTA MARGHERITA DI PULA- In mattinata è arrivata una notizia che ha scosso il mondo del tennis italiano: Fabio Fognini è risultato positivo al Covid-19. Il tennista originario di Arma di Taggia si trovava in terra sarda per prendere parte alla prima edizione dell’ATP 250 Forte Village Open, a Santa Margherita di Pula.

Testa di serie numero uno del tabellone, Fognini avrebbe dovuto giocare questo pomeriggio il secondo turno contro lo spagnolo Carballes Baena, prima di venire escluso dal torneo. Prima ancora che la notizia fosse confermata, delle voci filtrate dall’organizzazione parlavano di positività a un tampone.

Verso le 14.00 è arrivato un tweet del padre di Fognini che, più o meno, confermava le voci, anticipando di qualche minuto il comunicato del giocatore che tramite una storia Instagram fa sapere: «Ragazzi devo comunicarvi che questa mattina sono risultato positivo al Covid-19. I sintomi sono lievi, un po’ di tosse e febbre. Purtroppo è arrivata questa notizia. Sono già in isolamento e sono convinto che mi rimetterò molto presto.»



Parole che destano preoccupazione. In primis per lo stato di salute del campione ligure, che mostra lievi sintomaticità, ma anche per un possibile contagio di altri giocatori. Uno su tutti Lorenzo Musetti.

Il tennista carrarese, classe 2002, ha preso parte al torneo sardo dove al primo turno del tabellone singolare ha eliminato Cuevas, continuando a stupire per i miglioramenti messi in mostra nelle ultime partite. Nella giornata di ieri, però, Musetti ha disputato una partita del tabellone di doppio in coppia proprio con Fognini, perdendo.

Il rischio di esposizione al virus è quindi molto alto per la giovane promessa del tennis azzurro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, laATP avrebbe comunicato come tutti i contatti stretti di Fognini siano stati sottoposti a tampone e messi in isolamento.

C’è molta attesa per gli esiti di questa sfortunata vicenda. Dal punto di vista sportivo, che in queste situazioni non può che passare in secondo piano, Musetti rischia l’esclusione dal Forte Village Open. Ma la cosa più importante rimane la tutela della salute degli atleti e degli addetti ai lavori.