Una giornata in agrodolce per le selezioni giovanili nazionali della Carrarese al secondo turno del loro campionato. Gli Allievi nazionali di mister Davide Ratti devono cedere a Fossone alla Lucchese per due a zero al termine di una gara che in ogni caso ha visto gli azzurrini giocare a viso aperto dopo un primo tempo molto equilibrato e concluso a reti inviolate. In apertura di ripresa il vantaggio rossonero e successivamente il forcing da parte dei padroni di casa per cercare il pareggio che sarebbe anche arrivato se il direttore di gara non avesse annullato per sospetto fuorigioco in mischia. Nel finale con la Carrarese tutta in avanti la Lucchese trovava il raddoppio che chiudeva il match.

Compito assai facile invece per i Giovanissimi 2005 che sempre a Fossone si sbarazzano dei pari età rossoneri col tennistico punteggio di sei a zero al termine di una gara decisamente a senso unico.

I tabellini dei due match.

CARRARESE-LUCCHESE 0-2

(Under 17)

CARRARESE: Gatti, Bonafede, Villa, Cacciatori, Bernuzzi, Bianchi, Branca, Negri, Scaletti, Baldecchi, Grasso. A disp. Ragonesi, Scuto, Faconti, Muracchioli, Venuti, Bologna, Bertoloni, Zaccagna, Folcarelli. All. Davide Ratti

LUCCHESE: Bezzetta, Santelli, Peruzzi, Dunicci, Rossi, D’Ancona, Tomei, Dani, Villa, Bernardeschi, Vaselli. A disp. Pucciarelli,De Blasi, Cateni, Puzzangare, Calcione, Pasa, Toma, Nannipieri, Viggiano.

ARBITRO: Arvia di Pontedera

RETI: Villa, Peruzzi.

—————————————-

CARRARESE-LUCCHESE 6-0

(Under 15)

CARRARESE: Pennacchi, Calcinari, Bardacci, Frandi, Battilani, Di Pace, Dell’Amico F, Luciani Fr, Alberti, Dell’Amico V, Sommovigo. A disp. Ricco’, Patricelli, Bobbio, Guidi, Poggi, Menconi, Dell’Amico D, Luciani Fe, Amato. All. Luca Cordoni.

LUCCHESE: Gorini, Malloggi, Taponecco, Ferri, Boggi, Baccetti, Favre, Petrozzino, Bulleri, Omu, Gadducci: A disp. Del Picchia J, Del Picchia M, Gerini, Giorgieri, Nicolini, Santini, Usseglio. All. Nincheri.

ARBITRO: Ferrini di Pisa

RETI: Alberti 2, Di Pace, Luciani Fr, Bardacci, autorete.