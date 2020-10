Ripartenza nidi d’infanzia, i sindacati: «A Carrara situazione caotica al limite dell’esplosione»

CARRARA – “La tanto attesa ripartenza dei servizi dei nidi di infanzia a Carrara è cominciata male”. A segnalarlo sono, in una nota congiunta, i sindacati Cgil Fp Massa-Carrara, Cisl Fp e Uil F.p.l. “Da subito le organizzazioni sindacali hanno dovuto affrontare problematiche segnalate da lavoratrici e genitori che potevano e dovevano essere risolte organizzando il tutto prima dell’inizio dell’anno educativo – sottolineano -. Le diverse situazioni erano state poste in anticipo all’attenzione sia della Cooperativa Bergamasca, che gestisce il servizio, sia dell’amministrazione comunale di Carrara. Il Sindaco stesso è stato informato direttamente in un incontro tenutosi presso le stanze del palazzo comunale, ma l’attenzione apparente non è poi stata conseguente.

“Le lavoratrici dei nidi comunali svolgono da anni un servizio eccellente alla cittadinanza carrarese – evidenziano le tre organizzazioni – ma nel tempo la loro professionalità ha dovuto scontrarsi con dei processi di riorganizzazione calati direttamente dall’alto che hanno creato soltanto problemi. Le lavoratrici sono quelle che conoscono bene le problematiche legate ad un lavoro cosi delicato, ed è soltanto attraverso un lavoro di squadra che tenga conto dei loro suggerimenti che si può arrivare ad una organizzazione del lavoro soddisfacente che garantisca qualità del servizio e diritti di chi lavora. Attualmente denunciamo una situazione caotica al limite dell’esplosione: l’emergenza Covid ha aumentato in modo spropositato il carico di lavoro delle ausiliarie, le quali, oltre a dover svolgere le mansioni abituali, già di per se gravose e sufficienti a giustificare il misero stipendio, devono occuparsi del triage (accoglienza, misurazione della temperatura, comunicazioni con le famiglie, ritiro modulistica per educatrici, togliere ed insacchettare l’abbigliamento all’arrivo dei bambini). Di questo il primo cittadino è stato informato, ma ad oggi la risposta è stata una manciata di ore di servizio in più elargiti in modo disorganizzato e non esaustivo. Le richieste di chiarimento delle lavoratrici non trovano quasi mai delucidazioni adeguate da parte di chi rappresenta in loco il gestore. Ricordiamo, come già fatto con il primo cittadino, che le ausiliarie furono la categoria più colpita dal taglio ore a seguito del rinnovo dell’ appalto avvenuto durante l’amministrazione pentastellata. Le educatrici lamentano la mancanza di una governance attenta in grado di garantire informazioni e disposizioni chiare ed omogenee. Nonostante l’ accordo sindacale stipulato circa due anni fa, ad oggi il personale non ha ancora ricevuto il piano formativo calendarizzato obbligatorio”.

“Vogliamo anche ricordare – aggiungono – che un nido d’ infanzia, il girotondo di Villa Ceci, è stato dislocato su due diverse strutture perché, nonostante si sapesse da giugno che erano necessari lavori strutturali, gli stessi sono partiti in enorme ritardo. Parliamo dell’edificio ospitante anche la scuola materna, dove nei giorni scorsi si è assistito al match tra i genitori degli alunni e l’assessore Raggi. Onde evitare, in un momento difficile per tutti, per i genitori che sono a loro volta lavoratori e lavoratrici e che sono il motore produttivo locale, e per i bambini che hanno il diritto di poter vivere in un ambiente sereno ed accogliente, di giungere ad azioni di mobilitazione generale, invitiamo il Sindaco di Carrara a convocare con urgenza un tavolo alla presenza di sindacati e gestori del servizio. Noi siamo a disposizione”.