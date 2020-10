Pressing anche da Confimpresa per Bugliani in giunta: «Non dobbiamo più essere il fanalino di coda»

MASSA-CARRARA – Non si ferma il pressing delle associazioni apuane per la nomina ad assessore di Giacomo Bugliani nella nuova giunta regionale. “La Provincia di Massa-Carrara necessita di una rappresentanza in Regione”, ne è convinto Daniele Tarantino, presidente provinciale nonché segretario regionale di Confimpresa: “Da tempo il nostro territorio non è rappresentato in Regione con un assessorato – osserva – e adesso, dopo la fiducia che i cittadini apuani hanno dimostrato verso Giacomo Bugliani, sostenendo Eugenio Giani, crediamo si renda necessaria la presenza autorevole di un rappresentante in Regione.

“La nostra provincia si trova in una fase critica – sottolinea il segretario regionale – abbiamo tanti problemi tra cui la crisi occupazionale, in primis, e poi l’ambiente, il turismo, la sanità. Una situazione che la crisi pandemica, ovviamente, ha acuito, considerando anche che sul nostro territorio si concentra il tasso più elevato che altrove di numerosità di casi di positivi al Covid. Non possiamo continuare a sentirci fanalino di coda della Regione. Il grande risultato di Giacomo Bugliani dimostra come la nostra Provincia abbia creduto in lui e nella figura di Eugenio Giani. E non chiediamo un assessorato a Massa-Carrara perché siamo contro a figure di altre province – afferma Tarantino – ma perché riteniamo sia indispensabile per il nostro territorio una rappresentanza autorevole come segnale forte verso la volontà di rilancio della terra apuana, da troppo tempo in sofferenza. Da non dimenticare che il nostro consigliere, rieletto, ha dimostrato nella precedente legislatura il suo costante impegno verso le problematiche e i bisogni del territorio e della popolazione residente”.

“La Regione Toscana, in questi anni, non ha certo lasciato indietro la Provincia di Massa–Carrara, ma serve uno sforzo in più – conclude Tarantino -. Serve una rappresentanza in giunta, dove si prendono le decisioni che contano e si possano stabilire le strategie utili il futuro. E’ vero che siamo un territorio di cerniera, un territorio di confine ed è proprio per questo che la Provincia di Massa-Carrara necessita di grande attenzione, essendo la porta principale verso il nord, da valorizzare ulteriormente per il futuro di tutta la Toscana”.