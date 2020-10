MASSA-CARRARA – Tempo perturbato fra la notte ed il mattino con molte nubi associate a rovesci a frequente carattere temporalesco, inizialmente più probabili sulla Lunigiana, in rapido trasferimento al settore costiero ed apuano. Entro il pomeriggio temporaneo miglioramento con residui deboli fenomeni in isolamento sui rilievi e schiarite in estensione da Ovest, più ampie lungo la costa; nuovo peggioramento in tarda serata con ripresa di rovesci sparsi.

Temperature: in diminuzione nei valori diurni, più avvertibile nelle zone interne. Zero termico a 2400-2600 metri.

Venti: inizialmente ancora sostenuti Sud-orientali con forti raffiche anche oltre i 70-80 km/h, specie in concomitanza dei temporali; entro il pomeriggio rotazione a Sud-Ovest (Libeccio) e lieve indebolimento.

Mare: molto mosso o agitato con mareggiata specie dal pomeriggio sul litorale apuo-versiliese.