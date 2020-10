MASSA-CARRARA – Gli apuani hanno le idee chiare: la mascherina obbligatoria h24 è un provvedimento giusto, che ogni sindaco dovrebbe replicare nel proprio territorio. Il 73% dei lettori che hanno risposto al nostro sondaggio lanciato una settimana fa si è espresso infatti favorevole all’ordinanza firmata prima dal sindaco di Aulla Roberto Valettini e poi da quello di Massa Francesco Persiani. Più dei due terzi dei votanti (954 in totale) vorrebbero quindi che la stessa misura venisse presa anche nella propria città.

Acceso il dibattito anche su Facebook, dove diversi hanno commentato la propria scelta. “Favorevole. Non è piacevole tenere la mascherina, ma purtroppo anche qui da noi troppe persone credono che il virus non esista, quindi il sindaco di Aulla ha preso da decisione giusta”, scrive Giulia. “La mascherina è necessaria anche all’aperto se si incontrano persone. E multe per chi non la mette o la indossa male”, aggiunge Marcella.

Non è d’accordo invece Veronica, che commenta: “Nei luoghi aperti basterebbe non stare proprio appiccicati per evitare il contagio. Al chiuso invece è un’altra storia”. C’è poi Andrea, che non usa mezzi termini: “Ma siamo matti? Ci rendiamo conto dell’impatto sociale, economico, psicologico e ambientale di tale norma? Ma perché in altri stati europei non la portano nemmeno al chiuso ed hanno i soliti contagi e meno morti? Vi hanno lobotomizzati tutti”.

C’è anche chi, come Maurizio, non sta né da una parte né dall’altra: “Mascherina obbligatoria? Dipende. Se i contagi salgono sì, se si rimane su livelli bassi no. “La mascherina è già obbligatoria h24 quando si esce di casa – sottolinea infine Michela -, perché io ogni volta che esco la devo portare: quando vado in un luogo chiuso la devo indossare, stessa cosa se vado in luogo aperto dove non si mantiene la distanza. Tenerla tutto il giorno anche quando passeggio da sola non ha senso. Farla mettere ai ragazzi quando escono la sera e fanno assembramento, sì assolutamente. Fare un sondaggio “mascherina sì/no” è troppo riduttivo. Ci vogliono più sanzioni quando non si rispettano queste regole? Sicuramente”.