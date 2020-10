MASSA-CARRARA – Sulla costa cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, con temporaneo assorbimento dei fenomeni al pomeriggio. Deboli piogge serali: previsti 14.3mm. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 18°C. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio sempre forti e proverranno da Sud-Sudest. Mare molto mosso.

Anche in Lunigiana cieli molto nuvolosi al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in temporanea attenuazione nel pomeriggio. Previsti 44.6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 15°C. Come sulla costa, i venti saranno al mattino forti e da Sud-Sudest, al pomeriggio proverranno invece da Sud-Sudest.

Ricordiamo inoltre che per tutta la giornata è attiva l’allerta gialla su tutto il territorio apuano, costa e Lunigiana, per temporali, rischio idrogeologico, vento e mareggiate. Si attendono precipitazioni e temporali sparsi anche di forte intensità nel nord ovest, in particolare in Lunigiana, con possibili colpi di vento e grandinate.