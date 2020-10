I vini del Candia dei Colli Apuani ai vertici mondiali con due medaglie d’oro

MASSA-CARRARA – La Viticoltura Eroica del Candia Doc ai vertici mondiali con due medaglie d’oro. Il Riflesso (2019) dell’azienda agricola “L’Aurora di Francesco” e il Reale (2017) della “Tenuta Lodolina-Azienda Agricola Alberto Della Tommasina” sono tra i migliori vermentini al mondo.

Per il secondo anno consecutivo i vini del Candia dei Colli Apuani Doc si affermano al prestigioso appuntamento dei Mondial des Vins Extremes organizzato dal Cervim che incorona i vini simbolo della viticoltura eroica a livello planetario che ha messo a confronto 297 aziende vitivinicole di cui 160 italiane e 128 estere. Il concorso è dedicato ai vini prodotti da uve di vigneti che presentino almeno una difficoltà strutturale permanente tra altitudine, pendenze, sistemi viticoli su terrazze o gradoni e viticolture delle piccole isole.

Un risultato accolto con grande soddisfazione dal Consorzio di Tutela del Candia dei Colli Apuani Doc, che conferma la piccola realtà vitivinicola della provincia di Massa-Carrara al top mondiale. “La crescita qualitativa e culturale delle aziende iscritte al Consorzio – spiega Fabrizio Bondielli, Presidente del Consorzio di Tutela – trova riscontro anche in questi contesti che dal punto di vista degli addetti ai lavori, di chi conosce profondamente il vino, sono molto importanti e prestigiosi. La Toscana non è solo la terra dei grandi rossi e dei Super Tuscan prodotti in bellissimi vitigni pianeggianti e regolari, è la Toscana delle piccole Doc che producono vini in condizioni estreme, tra terrazzamenti quasi irraggiungibili e pendenze impegnative. I nostri sono vini frutto della fatica e dell’eroismo, della sostenibilità e della tutela del paesaggio: elementi che sono emersi anche in maniera vigorosa in questa edizione dei mondiali. Congratulazioni agli amici Pietro Mosti e Alberto Della Tommasina per aver confermato la nostra viticoltura ai massimi livelli”.

“Nonostante l’emergenza sanitaria – spiega l’enologo Lorenzo Gianni – è stata la seconda edizione più partecipata di sempre anche se si svolta in un’annata fortemente caratterizzata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, e la prima in cui non sono state assegnate medaglie d’argento a riprova di una grande qualità. E’ un altro punto di onore per le nostre aziende. C’era molta concorrenza e questo rende ancora più evidente la crescita delle nostre etichette”.

Una crescita, quella del Consorzio di Tutela, legata anche ad una presa di coscienza della necessità di comunicare e promuoversi con strumenti e modalità adeguate al mercato e alla necessità di arrivare al consumatore. Un’opportunità che il piccolo Consorzio di Tutela ha saputo cogliere e sfruttare grazie all’intervento realizzato con il cofinanziamento FEASR del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Toscana – sottomisura 3.2 che ha permesso, proprio nelle scorse settimane, di partecipare al Tutorial Terre Apuane e di incontrare buyer, blogger e giornalisti. “Ci stiamo concentrando a raccontare la distintività delle nostre produzioni che non è solo viticoltura eroica. Curando le nostre colline proteggiamo la valle. – commenta ancora – Messaggi che veicoleremo, non appena sarà di nuovo possibile, in tutti quei contesti come fiere ed eventi legati a turismo ed enogastronomia”. Nel frattempo è da pochi giorni andata in archivio una vendemmia molto positiva, generosa e molto profumata. “E’ stata una buona annata in vigna – conclude Bondielli – e ci sono tutti gli elementi per affermare che i nuovi vini saranno equilibrati, profumati e identitari. Qualità e quantità. Siamo pronti per la prova di maturità”.