Scontro tra due auto, trauma facciale per un 42enne trasferito a Cisanello

MASSA – Scontro tra due auto intorno alle 18.30 in via Benedettro Croce. Un uomo di 42 anni è stato portato a Cisanello per un trauma cranico e uno facciale. Il 42enne è rimasto sempre cosciente anche nel momento in cui sul posto è arrivata l’automedica di Massa e l’ambulanza della Croce Rossa. Constatate le sue condizioni, è stato accompagnato in codice giallo al Cinquale dove il Pegaso lo ha prelevato e trasferito a Cisanello.