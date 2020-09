Balneari in ginocchio, Mcc sui ripascimenti: «Risorse solo alle società con sede fiscale in Italia»

MARINA DI MASSA – La Toscana raccoglie i cocci dopo la violenta perturbazione di giovedì che ha provocato danni lungo la costa e nell’entroterra. Alberi che cadono, cantine che si riempiono di acqua, case in cui i tetti volano via, come successo a Rosignano. Il maltempo ha colpito tutta l’Italia; terreno – letteralmente – “di scontro” tra diversi venti. Maestrale, Ponente, Scirocco. E ancora forti raffiche di Libeccio. La perturbazione proveniente dal Nord, trascinata da aria fredda dalla Groenlandia, è come se avesse creato un vortice ciclonico, spiegano i meteorologi, al cui centro si è trovato il nostro paese. E’ l’effetto dei cambiamenti climatici, che come per magia fanno comparire la neve a settembre sul Monte Amiata e, al tempo stesso, fanno sparire circa 600 miliardi di tonnellate di ghiaccio dalla Groenlandia, contribuendo all’innalzamento del livello dei mari di circa 2,2 metri. Il tutto nel giro di una sola estate. E poi il fenomeno dell’erosione delle spiagge.

Per contrastarlo le amministrazioni pubbliche toscane nel corso degli anni hanno provato di tutto: dalle barriere di ferro alle barriere di scogli, dai geotubi alla tecnica del ripascimento con le gru. Una tecnica, quest’ultima, che sostanzialmente prevede di aggiungere della nuova sabbia laddove è venuta mancare, richiesta a gran voce, in questi giorni, dalle associazioni balneari a Regione e Comune. “I cambiamenti climatici – commenta il collettivo Massa Città in Comune – rendono sempre più frequenti eventi atmosferici che colpiscono la vita delle persone e anche delle attività di impresa. L’ultima in ordine di tempo ha devastato le attività balneari della nostra costa che sono costruite su un bene comune come la spiaggia pubblica.

Immediatamente i vari rappresentanti delle associazioni balneari chiedono un intervento pubblico strutturale sul ripascimento stagionale. Non siamo contrari pregiudizialmente, anche perché il nostro ex consigliere regionale Tommaso Fattori è stato per cinque anni sostenitore della tecnica di ripascimento ecologico della Decomar di Massa. Però è tempo che i balneari in cambio di sostegno pubblico su un bene comune rendano trasparente la loro attività fatta su un bene di proprietà di tutti i cittadini”.

C’è da dire che i ripascimenti sono opere costose: nel 2019 quello che ha interessato il tratto Ronchi-Poveromo, circa 3 km, è costato 1,6 milioni euro. Da qui la richiesta del collettivo di individuare soluzioni più ecologiche al problema, che vadano nella direzione di tutelare le aree demaniali e che tengano in considerazione le società alle quali sono destinate. “In vista del Piano dell’Arenile i balneari sono disposti a sottoscrivere alcune nostre semplici proposte per le concessioni? – chiede Massa Città in Comune – La prima è che essendo loro un’attività di impresa su un’area demaniale debbano esercitarla unicamente con società di capitali con sede fiscale e legale in Italia con soci persone fisiche. La seconda è che sia vietata la sub concessione delle attività non balneari, per esempio il bar, mantenendola direttamente in capo alla società di capitali concessionaria. La terza è il necessario aumento delle spiagge libere che oggi sono troppo poche in metratura e in percentuale su quelle di fatto date in concessione”. Il gruppo chiede, insomma, che le opere finanziate con soldi pubblici vadano a quelle imprese che effettivamente pagano le tasse in Italia. “Chiedere l’intervento pubblico su un bene comune, quando nessun cittadino può ragionevolmente avere accesso ai dati di bilancio di chi lo pretende, ci sembra una contraddizione che debba essere ormai superata. Non possono più esistere zone d’ombra – conclude Mcc – e anche per chi ha una gestione prettamente familiare vedere loro concorrenti schermati dietro società fiduciarie non dovrebbe essere un fatto accettabile”.