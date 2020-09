Gli insegnanti precari apuani tornano in piazza: «Ancora nessuna risposta». Sabato sit-in

MASSA-CARRARA – Scendono di nuovo in piazza gli insegnanti precari italiani e quelli della provincia di Massa-Carrara. Domani, sabato 26 settembre, una manifestazione si svolgerà a Roma e dalle 16 i precari apuani saranno anche in piazza Aranci per un sit-in. «Perché quest’anno – scrivono in una nota – l’anno del covid, durante il quale la scuola assume caratteristiche di “stress test” e di conseguenza necessita di urgenti e peculiari accorgimenti, dall’alto si è deciso che il normale sistema di assegnazioni cattedre andasse rivoluzionato».

«Il docente precario, staccata la spina del proprio pc a fine scuola, quando la cattedra era un monitor, affronta la carrellata di domande per i concorsi ordinari e straordinari. Una follia su follia, una corsa folle in tempi folli. Ancora in piena pandemia. Non soffermiamoci sulle numerose storture delle nuove graduatorie provinciali con diverse tabelle di attribuzione punteggi rispetto al passato, a causa delle quali molti precari storici si sono visti decurtare decine di punti e di conseguenza perdere molte possibilità di cattedra: il momento impone un’attenzione sulla drammatica situazione attuale di classi senza insegnanti e insegnanti senza classi».

«Quest’anno a luglio il Ministero comunica agli Usp (uffici scolastici provinciali, ndr) che dovranno formare ex novo le graduatorie docenti delegando ai loro uffici tutte le procedure: dal 7 agosto al 31 agosto dovranno vagliare, processare e validare migliaia di domande inviate dai docenti. Docenti che hanno avuto il periodo intercorrente dal 15 luglio al 6 agosto per districarsi in una giungla di norme con nuove tabelle e confrontarsi con una piattaforma che spesso non sosteneva il carico di contatti e in più aggiornata e modificata più volte in itinere. Inevitabili gli errori di compilazione. È evidente che l’impresa di avere il primo settembre graduatorie corrette e trasparenti sia titanica e pressoché impossibile, ma tant’è non si può obiettare nulla al nostro ministro dell’Istruzione come, ahimè, le stesse sigle sindacali avevano già appurato nei tentativi di mediazione».

«Si è dunque andati avanti con ostinazione e oggi – evidenziano i docenti apuani – ci troviamo di fronte a un disastro nazionale: sono state definite graduatorie “pazze” ma dietro quei punteggi ci sono insegnanti con la loro dignità ed il diritto al lavoro negato. La situazione degli Usp è caotica: graduatorie uscite , ritirate, corrette, ricorrette. Nomine fatte con l’urgenza e poi annullate perché non conformi. Insegnanti disorientati e impossibilitati ad avere una minima prospettiva di cosa capiterà loro. E i ragazzi? I ragazzi dopo tanta attesa per la riaperture delle scuole si ritrovano con orari ridotti, didattica integrata e senza insegnanti in molte materie».

«Nella nostra realtà, ad esempio, i docenti di lettere inizieranno, forse, a ottobre inoltrato, con buona pace del programma che ormai sembra essere divenuto l’ultimo degli impegni. E il sostegno? A situazioni delicate a cui deve essere dedicato un supporto didattico educativo speciale e individuale, non improvvisato, che dovrebbe essere il frutto di una sinergia tra famiglia e scuola quando si darà risposta? Ancora vuote troppe cattedre. Se ne parlerà alle incrociate, graduatorie di istituto con candidati a pari punteggio estratti in modo trasversale tra le discipline, forse a metà ottobre la cattedra finalmente cambierà prospettiva. Ma allora non era meglio una ponderata e saggia scelta di inizio scuola posticipata? Si sa da sempre che “la gatta frettolosa fece i gattini ciechi”. Oggi questa ha partorito una scuola senza docenti. E domani di nuovo in piazza! A Roma e non solo… Siamo sempre docenti in Equilibrio Precario».