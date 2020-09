MASSA-CARRARA – Al mattino cielo molto nuvoloso con addensamenti più intensi a ridosso dei rilievi e sulla Lunigiana occidentale, associati a deboli piogge sparse. Deciso peggioramento nel corso del pomeriggio con fenomeni in estensione ed intensificazione, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità in serata specialmente sull’Alta Lunigiana, in rapido trasferimento nottetempo al settore apuano.

Temperature: stazionarie o in temporaneo lieve rialzo soprattutto sulla fascia costiera causa correnti sciroccali.

Venti: da Sud Sud-Est inizialmente moderati, in rinforzo dal tardo pomeriggio-sera specie su costa e crinali.

Mare: mosso, tendente a molto mosso verso sera specie al largo.