Con un gelato regali un sorriso: ritorna in tutta la Toscana l’iniziativa solidale della fondazione Ant

MASSA CARRARA- Sabato 12 settembre sarà una giornata all’insegna del gelato e della solidarietà nella provincia di Massa-Carrara, così come in tutte le altre provincie della Toscana, grazie all’iniziativa della Fondazione ANT Onlus “Con un gelato regali un sorriso” che coinvolgerà i gelatieri di tutta la regione.

“Sabato 12 settembre in tutta la regione si terrà una vera e propria giornata del gelato, durante la quale oltre 70 gelaterie devolveranno una percentuale dell’incasso a favore del progetto “Bimbi in ANT”, il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore. L’iniziativa, giunta alla tredicesima edizione, è resa possibile grazie alla collaborazione di Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti Toscane. Nelle gelaterie aderenti, facilmente riconoscibili dalla locandina o consultabili sul sito www.ant.it/toscana, oltre a gustare un ottimo gelato si potrà dunque compiere un gesto di grande valore aiutando la Fondazione ANT. Come sottolineato dalla Dott.ssa Alessandra Pellegrini, medico responsabile dell’équipe sanitaria ANT della Toscana: “Nel 2019 la giornata del gelato ha portato alla Fondazione oltre 6.000 euro pari ad 200 giornate di assistenza domiciliare gratuita e siamo fiduciosi di poter raccogliere anche quest’anno i fondi necessari per continuare e ampliare il nostro intervento sul territorio. La sinergia fra i gelatieri e le associazioni di categoria ci permette di far conoscere sempre di più il grande lavoro che gli operatori sanitari ANT svolgono ogni giorno, non solo per gli adulti ma anche per i pazienti più piccoli. Quest’anno con la crisi causata dalla pandemia e dal lockdown diventa ancora più importante aiutare ANT perché sono aumentate in modo esponenziale le richieste di assistenza a fronte di una significativa diminuzione dei fondi raccolti”.

Di seguito le gelaterie aderenti della provincia di Massa-Carrara:

Gelateria Lo Scoiattolo, Via Aurelia Sud 84, Massa.

Gelateria Chocolat, Via Democrazia 5, Massa.

Gelateria Polaris, Via Pellegrino Rossi 14, Marina di Massa.

Gelateria Fior d’Elisa, Piazza Pellerano 6, Marina di Massa.

Gelateria Cybo di Bonaldi Ilaria, Via Verdi 4bis, Carrara.

Gelateria Yogurteria Le Amarene, Via Aurelia Ovest 41/43, Massa Loc. Castagnola.

Gelateria Bellamia, Via Ghirlanda, Massa.

Gelateria Theobroma, Piazza Menconi 3, Marina di Carrara.

Gelateria Grand Cru, Viale Roma 416, Massa.

Gelateria Haziel, Viale Stazione, Massa.