Boom contagi alla Spezia, Toti: «Cluster partito anche dalla festa di Marina di Carrara»

LA SPEZIA – “Non si può escludere che la festa di piazza per la promozione in serie A dello Spezia possa essere stato un moltiplicatore”. Parola del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito al focolaio covid spezzino che continua a macinare contagi, solo ieri 80 in più. E’ solo l’ultimo di una serie di giorni in cui l’escalation del contagio nell’estremo levante ligure raggiunge picchi mai visti. Anzi, la provincia della Spezia nel periodo del lockdown fu una delle aree meno colpite della Liguria, tant’è che il presidente Toti stesso aveva pronosticato che per prima sarebbe uscita dall’emergenza.

Differente la versione del sindaco della Spezia, Peracchini che, intervenuto in collegamento alla consueta conferenza genovese del Gov, ha affermato di conoscere “le persone che sono state contagiate tenderei ad escluderlo, perché per il 50% i casi positivi appartengono ad altre nazionalità, ci sono diversi anziani che magari hanno avuto contatti per motivi di lavoro, e qualche ragazzo. Se l’origine fosse stata la festa dello Spezia avremmo avuto migliaia di contagiati, per fortuna non siamo in questa situazione”.

Ancora Toti: “Il cluster parte sicuramente dai raduni ferragostani di persone di varie nazionalità, tra cui quella dominicana, che si sono tenuti nella provincia di Massa-Carrara (quello di Marina di Carrara di cui abbiamo parlato qui, ndr). Ma francamente credo che nessuno possa escludere che il cluster possa essere stato amplificato dai festeggiamenti spontanei per la promozione dello Spezia in Serie A. Non mi sento di escluderlo, ma non sono un tecnico”.

Nella giornata di oggi in Prefettura summit per valutare eventuali nuove misure. “Al momento non prevediamo di introdurre misure di limitazione degli spostamenti perché si tratta di un cluster gestibile”, ha affermato Toti.